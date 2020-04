De momento la Comuna no pudo desentrañar el camino que tomó el padre del futbolista una vez que empezó a sentirse mal. No se sabe quiénes lo atendieron en la clínica ni qué personas estuvieron con ellos. “El miedo es que haya otros empleados contagiados a quienes no les dijeron de la sospecha del caso de Montillo. Pedimos el informe de todo el personal de la clínica porque ese dato no nos lo habían pasado. Aún no lo recibimos para hacerle la consulta telefónica a la gente. Recién nos pidieron 20 hisopos desde el hospital para prestarle a la clínica”, explicó Costela.