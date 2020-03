Desde el aislamiento, el delantero compartió una charla vía Instagram con el músico Gustavo “Pájaro” Lietti. De repente, en los comentarios aparecieron compañeros y ex compañeros. “Sos lo más Nacho, no te vayas”, le escribió Poroto, pidiéndole -casi implorando- que se quede en River. Minutos después fue el turno del capitán de La Lepra, que salió al cruce del arquero: “Pará Poroto, no lo presiones a Nacho". Fue así como el mediocampista del conjunto rosarino, con un divertido mensaje, dejó en claro que desea el regreso del atacante al Coloso Marcelo Bielsa a partir del próximo torneo.