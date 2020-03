En diálogo con Radio La Red, el futbolista de Lanús declaró: “Voy a cumplir 40, el fútbol no me hizo dejar de jugar y parece que esta enfermedad me va a hacer dejar”. El atacante se encuentra realizando la cuarentena obligatoria en Santa Lucía, Corrientes, y relató cómo lleva el día a día: “Nos dieron actividad pero como no podemos salir a correr ni andar por las calles y plazas nos mandaron trabajos de fuerza y abdominales, pero se hace difícil. Con 15 días así no sé qué va a pasar”.