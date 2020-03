Las eliminaciones en semis ante el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp y en la final de la Copa del Rey ante el Atlético Madrid precipitaron la renuncia de Mourinho el 20 de mayo. Diego Torres cuenta que en la fecha 36 ante el Málaga en el Bernabeu, Mou ya estaba harto de todo y decidió no acompañar al equipo en el bus. Acusaba a los jugadores de traición ante el presidente y fue recibido por los Ultras Sur con una pancarta de 20 metros en la entrada del Hotel Sheraton que decía “Mou, te queremos”. Al bajar los jugadores, uno de los fanáticos gritó “Casillas, ¡deja de filtrar y vete a tomar por el culo!”. Era una campaña del DT tratando de hacer creer que era un topo y saboteador y fue tomado por algunos medios, ante el silencio del club y el del propio arquero, que no buscaba enfrentarse. Ese mediodía, Mourinho dio una conferencia de prensa: “Del mismo modo que Casillas puede llegar y decir a mí me gusta un entrenador como Del Bosque, un entrenador como Pellegrini, un entrenador más manejable como no sé quién, ¡es legítimo que lo diga! Yo, como entrenador, tengo legitimidad para decir ¡me gusta más Diego López! Y conmigo, mientras yo sea entrenador del Madrid, va a jugar Diego López. ¡No tiene historia!”. Pepe, que antes era considerado un lugarteniente del DT, pidió “respeto” para Casillas y fue enviado a la tribuna, reemplazado por Raúl Albiol, que casi no jugaba, y aunque no estaba como titular Varane, que fue la excusa para perderle el puesto.