La postura de bajar su perfil y no salir en las fotos fue idéntica a la de Juan Román Riquelme , que el sábado pasado no figuró más que asomado de su palco para ver las alternativas entre Boca y Gimnasia. ¿Es un acuerdo entre ambos? El presidente asegura que no: “Es un sentimiento. Nosotros somos muy respetuosos entre sí, aunque esto no quiere decir que no hablemos. Lo hacemos permanentemente y organizamos todo día a día. Pero el escenario era de los jugadores y el cuerpo técnico no hay que invadirlos, hay que respetarlos”. Las tareas de la Comisión Directiva en la Ribera parecen estar bien divididas aunque el pope azul y oro afirma que hay un trabajo horizontal y no vertical. Grupal, de equipo.