Algo así, breve, cortante y sin profundidad, podía responder, con cara de pocos amigos, mientras se daba vuelta y volvía al banco de suplentes. Un mal genio que no caía bien a su familia, admitido por él mismo. “Cuando volvía a casa, mi esposa (NdeR: Erin, fallecida en 2018) me preguntaba por qué era tan malo. ‘Sos un completo imbécil y la gente te odia’, me decía. Yo le respondía ‘perdón, mi amor. La próxima vez lo haré mejor. Pero ¿vos lo viste lo que me preguntó…?’. Y ella se enojaba más. ‘No hay excusa. Sos un hombre grande. Mostrá madurez’, gritaba. No le gustaba nada que le dijera ‘no puedo, simplemente no puedo’”, admite el coach. Su hija Jill iba todavía más al hueso. “Okey, padre, déjame ser directa con vos. Ganaste cinco títulos y fuiste a seis finales. Otros entrenadores, en cambio, pierden todo el tiempo. Pero, claro, todos tenemos que entender y decir ‘pobre Greggy, él no puede perder porque es especial’. ¿Podés por favor superar este tema?’”, le decía, claramente mostrando los mismos genes que su padre. Pop, entonces, la miraba y se largaba a reír. Sabía que ella le estaba diciendo lo mismo que él les había dicho tantas veces a otros. “Eso me metió en el camino del cambio”, admitió quien, en los últimos años, ha mostrado una mejor actitud con los reporteros.