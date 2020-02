La inquietud llega en una mesa de amigos y, como claramente no le falta razón, rápidamente se transforma en el disparador de esta nota. Hace varios años que el básquet empezó una transformación muy grande que, en los últimos tiempos, directamente se ha convertido en una revolución. Aquellas torres (de 2m15/2m20) ya no son buscadas como agua en el desierto. Al revés, están en desuso. Hoy no conviene ser tan alto, aunque suene contradictorio. Es preferible medir menos y ser más versátil, hacer más cosas, sobre todo tirar mejor al aro. Un proceso que ha cambiado radicalmente el juego. Hoy uno observa un partido de básquet y no tiene nada que ver con lo que veía hace 20 años. Prácticamente ha muerto el juego de media distancia, casi no se ven pases interiores y el juego de poste bajo ya casi no existe. Muchas veces en la actualidad observamos cinco jugadores abiertos, cada vez más bajos, buscando un tiro de tres puntos, a veces sin importar la distancia ni la forma... Una tendencia que, en el último mes, se agigantó con la decisión de los Rockets de prescindir de su mejor pivote (Clint Capela) y empezar a jugar con cinco jugadores de 2 metros o menos. Algo que no pasaba hace casi 50 años. El small ball, como le dicen en Estados Unidos, llevado a la máxima expresión. ¿Es mejor o peor? Lo seguro que es distinto. Muy distinto. Y en este artículo desgranaremos pasado, presente, argumentos y protagonistas de una moda que, parece, llegó para quedarse.