Los futbolistas ayudaron al Muñeco a conquistar la 11ª corona como entrenador de River y no dejaron pasar de largo las burlas para el histórico rival, al cual vencieron en la final de la Copa Libertadores del 2018 y recientemente en la semifinal de la edición 2019. “La gente se pregunta qué pasó con Boca. Qué pasó con Boca, que no existe más. Ahora yo te cuento lo que pasó con Boca, que perdió la Copa, se murió en Europa, ya no existe más”, los jugadores entonaron ese hit que nació luego de la final en Madrid del año pasado. También cantaron, de frente a la tribuna, otros temas asociados a la épica victoria de la final de la Libertadores 2018.