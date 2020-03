¿Es real que no saludaste a Jorge Rafael Videla? Si no llegué a tocar la copa, menos a Videla. No se dio. Yo había venido a Argentina a jugar al fútbol, estuviera quien estuviera. Había estado en el 74 en Alemania y ahí se definió que Argentina iba a organizar el Mundial 78. Pasó lo que pasó, pero no tenemos la culpa nosotros. No podíamos no jugar por quienes estaban en el poder.