¿Por qué no se corre en Buenos Aires? Es insólito que en el autódromo más importante del país solo haya una carrera nacional de importancia como los 200 Kilómetros del Súper TC 2000. Hay buenas intenciones de la ACTC y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) para poder llevar a cabo una carrera. Pero cumplir con las exigencias de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), un ente autónomo que regula las condiciones de seguridad de escenarios para eventos públicos y privados, demanda un alto costo por ser el predio más grande la ciudad con 180 hectáreas. Además, por la concurrencia que tiene el TC hay que habilitar 16 tribunas (no se cuentan las tres de la recta opuesta), algo que no pasa con las categorías menores donde solo se abren las tres plateas frente a los boxes. La última vez que la octogenaria divisional corrió allí fue en 2018 con su segunda edición de los 1.000 Kilómetros y los números no cerraron. Para tener una idea en la carrera de 2017 la ACTC habría asumido un costo operativo de 12.000.000 de pesos. En esa ocasión el público ingresó a los sectores generales de forma gratuita ya que se celebraron los 80 años del TC. Hubo un total de 67.000 personas.