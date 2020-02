Hace diez años esta jugada egoísta se resolvía a las piñas. No es lo correcto aunque resulta propio del idioma futbolero. El enojo lo potencia que no es el primer desplante de los hermanos. Un día Angel se fue de la práctica porque no dejaban entrar a su suegro a verla. Oscar se fue en solidaridad con su gemelo... No es la idea demonizarlos. No corresponde. Ellos exponen que buscan un trato de estrellas que no confirmaron hasta ahora en la cancha. En dupla también eligieron las caras. ¿Hubieran actuado así si el entrenador era Gallardo en vez de un interino que saltó a entrenador principal como Monarriz? Cuando Pizzi los dirigió y decidió el cambio de la discordia no se le plantaron... La misma pregunta le cabe a Tinelli si no se cae en el magnetismo de su enorme figura. ¿Hubiera tenido este discurso si el técnico era un Simeone? Pudo molestar que se instalara que Monarriz los quería afuera a los Romero sin calcular el valor de sus contratos, pero los primeros que no se manejaron acorde a los ceros que valen fueron los jugadores... ¿O no era esperable que el DT por el que se apostó tuviera algún error en su primera experiencia entre los grandes?