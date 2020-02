En el barrio ya se sabe quién es ese chico que desde hace un año es noticia en los medios, aunque no llame demasiado la atención de sus vecinos. “En la escuela sí me preguntaban adónde había estado y cómo me había ido, pero en Cañuelas, donde yo vivo y que no es muy grande, ya soy un poco más conocido, pero tranqui, porque no soy de esos a los que les piden fotos cada cinco minutos”. Su nombre empezó a dar vuelta al mundo. “Cuando salió la primera nota mía en un diario, me llamaron de todos lados. De Argentina y de otros países para apoyarme, pero había muchas cosas que yo no entendía y mi equipo sí, como el tema de sponsors, o de economía. Pero eran tantos, que no daba el tiempo para contestarle a cada uno”.