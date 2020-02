La noticia se hizo pública este miércoles, gracias a que Defensa y Justicia difundió la publicación de la búsqueda del ex futbolista Adrián Iglesias que comenzó a impulsar su pareja, Carina Ledesma. Desaparecido hacía unos días, la mujer del jugador que inició su camino en el fútbol argentino en Talleres de Remedios de Escalada, había confirmado que la policía estaba en la búsqueda del ex jugador de Brown de Adrogué, Tristán Suárez, All Boys y Almagro.