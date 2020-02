Fabián Cubero tendrá su partido de despedida en el José Amalfitani, rodeados de ex compañeros y glorias del club de Liniers. “No quiero que me vengan a ver a mí. Quiero yo saludarlos a ustedes por última vez dentro de un campo de juego”, expresó el ex lateral en la conferencia de prensa en donde se anunció el partido, que se realizará el próximo 28 de marzo.