El lunes fue un día tranquilo pero el martes lo que se revolucionó fue la sede de Avellaneda: hubo movimientos raros de barras que no estaban concurriendo y que se sumaron a la facción de Dock Sud, que hoy por hoy es la que tiene mayor peso en la tribuna. La información que salió del corazón de la institución fue inquietante: los dueños del paravalancha consiguieron 400 carnets limpios para hacer entrar nueva gente al encuentro de local ante Fortaleza de Brasil en el debut del Rojo en la Copa Sudamericana ¿Por qué habría de llamar la atención? Simple: se espera un infierno en el Libertadores de América con el hincha común, que tras la caída en el clásico con dos jugadores más le apunta al plantel por la falta de actitud, pero también a la dirigencia por la errática política de pases y la situación financiera de una institución que detrás del decorado multicolor, esconde grietas y manchas de humedad por doquier. Y que la barra tenga 400 soldados nuevos en la cancha, que no estaban ingresando porque hasta acá y tras la caída de Bebote Alvarez la comisión directiva venía con una política de cero relación con los violentos, llama mucho la atención y el miedo de muchísimos simpatizantes es que éstos barras se ubiquen por todo el estadio para intentar silenciar las críticas a los directivos con la familia Moyano a la cabeza, algo que ya ocurrió profusamente, por ejemplo, en la última gestión del ex presidente Julio Comparada.