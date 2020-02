Naturalmente, la propuesta de la película que se vivió en el Coliseo representaría un largometraje en el que Francella sería uno de los protagonistas. Por lo tanto, cuando le consultaron sobre qué personaje elegiría (¿el Chelo Díaz o Beccacece?), el popular actor no lo dudó: “Sería Víctor Blanco. Ya no puedo jugar. Sería un gran filme. Creo que fue un clásico muy fuerte. Con nueve hombres. No debe ser sencillo lo que viven del otro lado”.