El plantel ecuatoriano tiene varios argentinos en sus filas como Alejandro Frezzotti (ex Chacarita y Gimnasia de Jujuy, entre otros), Víctor Figueroa (ex Newell’s), Alejandro Manchot (ex Boca Unidos), Tomás Oneto (inferiores de Talleres de Córdoba) y Luis Escalada, quien surgió de Boca pero realizó el grueso de su carrera en el fútbol ecuatoriano.