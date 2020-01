Del River de hoy hay coincidencia: es el mejor equipo de la Argentina. Y hasta mejor que el Flamengo, más allá de que hubo errores que lo llevaron a River a que se le escurriera la Copa Libertadores entre las manos. El único defecto que tuvo con Godoy Cruz en la última fecha fue su falta de contundencia en relación a la cantidad de jugadas de gol. De a ratos fue una exhibición de juego, de movimientos. Gallardo otra vez agudizó su ingenio y su capacidad táctica. Golpeó la mesa para que no se fuera ningún jugador detrás de la partida de Exequiel Palacios a Alemania. Como no tiene otro volante tan completo, reemplazó un jugador con un nuevo sistema. Línea de 3/5, con tres centrales atrás y Casco y Montiel volando por los costados de ese triángulo virtuoso que arman Nacho Fernández-Enzo Pérez y De la Cruz. Más ese depredador colombiano que es Borré. No sólo desarticuló la antigüedad dialéctica que repite que la línea de 5 es defensiva. Porque no se puede hablar de táctica sin nombres propios. Sus movimientos otra vez generaron admiración. En fin, Gallardo tiene razón hasta cuando parece estar por patinar. En los últimos días, Scocco parecía en mejor forma que Matías Suárez. El entrenador igual optó por el ex Belgrano porque le daba más presión en la salida rival. ¿Qué pasó el sábado? River ganó 1-0 con gol de cabeza de Suárez, que además llegó a un cruce en el fondo más de un Cabezón Ruggeri que de un fino delantero. Antes Gallardo había ganado con Quintero, con De la Cruz, con Montiel, con Casco, con Enzo Pérez de volante central en lugar del capitán Ponzio...