Uno de los preferidos de Alfaro fue el ex Lanús y Arsenal, que disputó la mayoría de los encuentros. Desde que la nueva dirigencia asumió en Boca se habló de la posible transferencia del Gordo, aunque no hubo ofertas concretas y se quedó a pelearla. Russo se mostró impresionado con el nivel del colombiano en los entrenamientos y decidió darle una chance de arranque. El cafetero había quedado muy relegado sobre el final de 2019 y casi ni sumó minutos: estaba en la sombra de Marcone, Nicolás Capaldo, Daniele De Rossi y Agustín Almendra. En un encuentro particular por la roja a Izquierdoz, tuvo una actuación discreta .