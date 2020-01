— Me dio la mano y me dijo “buen partido”, como si no hubiese pasado nada. Le dije que sí, que muy buen partido, pero “tenés que cambiar mucho, porque como persona y como jugador tenés cero respeto”. Y se lo repetí. No me dijo nada, repitió “great match” y no le dio importancia. Yo corté la relación, porque no separo lo que sucede en la cancha de lo de afuera.