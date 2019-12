Paolo Guerrero. “Hay que ser muy cautos. No voy a dar primicias que perjudiquen la operación ni ser irresponsable diciendo mentiras por querer quedar bien. El interés estuvo desde la eleccion pasada, hace 4 años. Hoy Paolo sigue manteniendo un nivel altísimo. El tema económico no es fácil, tiene un contrato importante. Tiene un vínculo y compromiso laboral que lo hace responder a otra fuente. Nos encanta, es importante, de selección, qusiéramos contar con él pero las gestiones y lo administrativo tiene que ver con la realidad. Ojalá se pueda cristalizar pero no es una operación fácil. Se puede dar pero hay otros jugadores en carpeta. Si no se da lo de Paolo, tenemos la obligación de que llegue otro jugador a la altura. Él no quiere ceder un solo peso y es totalmente respetable por los méritos que hizo en su carrera. Estas situaciones, la mayoría de las veces, se liquidan con el brazo a torcer del jugador. No lo veo imposible, sí difícil”.