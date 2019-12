“Perdón, perdón. Dani, esto ya lo viví me parece. ¿Qué pasó?”, lo indagó Juan Fernández. “Pero el Pollo (Vignolo) me deja fumar en el vestuario”, respondió con una sonrisa el ex goleador devenido en cantante. “¿Antes no te dejaban?", insistió Fernández. “No...”, dijo con más risas el Stone, que en la previa realizó un show musical con su banda Barrio Viejo.