Con todo ese tablero sobre la mesa, algunos fanáticos intentaron ingresar con unas caretas del ex futbolista pero los controles de seguridad apostados en la puerta le impidieron pasar las vallas con esos objetos. Fuentes de la Policía le aclararon a Infobae que no hay una orden puntual de impedir el ingreso con estas insignias, pero sí pueden exigir en los controles que se quiten la máscara si la llevan puesta para no entorpecer el reconocimiento facial.