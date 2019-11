Cada vez que habla Ricardo Centurión, sus reflexiones generan un manto de polémica por los clubes en los que participó. “Tengo que ir a México a buscar las cosas”, advirtió el atacante que pasó la última temporada en el San Luis en diálogo con Fox Sports. “No me acostumbré. No me adapté a la altura. Con el primer entrenador no tuve muchos minutos, porque él tenía a su equipo del ascenso y no varió mucho; y cuando llegó Matosas sufrí una lesión”, argumentó sobre su falta de ritmo.