Consultado sobre su futuro, Licha aclaró que hasta junio no tomará ninguna decisión, dado que en el invierno del próximo año se le terminará su contrato. Más allá de lo que suceda en la Copa Libertadores del 2020, probablemente el máximo objetivo de Racing, Lisandro López tiene en claro algo fundamental: “No vale la pena retener a alguien que no quiere estar”.