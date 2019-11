“Es lindo escuchar lo que hablan de Racing. Es un equipo que tiene una idea de juego bastante clara. Todos nuestros hinchas saben a lo que juega el equipo”, continuó el chileno y también se refirió a su futuro: “Yo estoy muy contento. Tengo contrato hasta el 2021 y si bien es cierto que hubo una devaluación del peso con relación al dólar, eso no me quita el sueño porque acá me siento muy querido y contenido. Yo quiero jugar y me encantaría ganar la Copa Libertadores del año que viene con Racing. Pero no se puede hacer futuro, puede que salga de acá y me atropelle un camión”.