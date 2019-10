Sin embargo, antes del partido que animaron en La Fortaleza Boca y Lanús, el propio Alfaro se encargó de aclarar lo que quiso decir en la recordada conferencia. “Me hicieron una pregunta que no puedo responder, porque yo no puedo decir si tengo que quedarme. Puedo hacer una evaluación de mi trabajo y nada más. Hay otras declaraciones en las que hablé de un futuro en Boca y no se tomaron en cuenta”, reflexionó desde el banco de suplentes.