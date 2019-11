Sin embargo, dejó una frase contundente cuando en diálogo con Fox Sports Premium lo consultaron acerca de las ofertas tanto del exterior (Cerro Porteño, Nacional) como de la Argentina (Vélez) y su posible retiro: “Ya lo dije, en Argentina juego solo en Boca. Pero me voy a retirar cuando yo tenga ganas y no porque no firme con Boca. Uno está a disposición y la gente sabe lo que uno siente por Boca, pero me voy a retirar cuando yo tenga ganas y quiera. No pienso en retirarme tampoco. Lo dije dije siempre, en el único club que juego en Argentina, me quiera o no, es en Boca”.