“Ha habido otros jugadores, no solo mexicanos. La realidad que está pasando en el mundo, creo que se están exponiendo más los casos por lo público de las redes sociales y la globalización, no está bien y qué bueno que se están tomando cartas en el asunto, se trata de ser mejores personas y exponer a esas personas sean beisbolistas o no”, comentó López, ex pitcher de Baltimore Orioles y Arizona Diamondbacks.