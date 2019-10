“Primero hay que ver si me puedo despertar porque juega a la madrugada de acá de Marsella. No sé bien si es a las dos o tres de la mañana y al otro día tengo que levantarme temprano para entrenar, pero lo más seguro es que lo vea”, fue la primera frase que soltó el Pipa acerca de si verá el partido. Una respuesta que si bien se intuye que fue políticamente correcta debido a que actualmente viste la camiseta del Olympique de Marsella, no dejó de sorprender a los hinchas del Xeneize.