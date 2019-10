Mientras algunos improvisaban un vóley en la playa o el ya popular Que no se caiga, otros aprovehcaron su tarde libre para entrenar sobre la arena y no perder el ritmo de cara a la intensa semana que se avecina. Algunos valientes se animaron a meterse al agua, aunque la temperatura fuera de la misma no alcanzaba los 22°C y el constante viento impedía quitarse la campera.