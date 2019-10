El ganador del premio The Best mostró varias pinceladas en el Camp Nou, y aunque estuvo lejos de su mejor versión, quedó claro que su nivel seguirá mejorando en los próximos encuentros: “Son los primeros 90 minutos que puedo completar en el año, cansado, falto de ritmo, pero con el correr de los partidos me voy a soltar más”.