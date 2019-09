El segundo tiempo iba a traer más emociones y tries. Los equipos se soltaron un poco y apenas a los 4 minutos Belgrano volvió a visitar el ingoal de Hindú cuando Ignacio Marino coronó un dinámico avance de sus forwards zambulléndose al try. Hindú reclamó que el medio scrum del Marrón no llegó a apoyar pero la jugada no se revisó, el conjunto de Virrey del Pino lo dio vuelta y se puso en ventaja por 15 a 9.