Francisco Gorrissen, subcapitán de Jaguares XV: “Me gustaría tener otra chance en Los Pumas”

En Jaguares XV que sigue invicto y con puntaje perfecto en la Super Liga Sudamericana de Rugby, Francisco Gorrissen es subcapitán y uno de los líderes del equipo argentino que se prepara para las instancias finales. Gorrissen es tercera línea en el Club Belgrano Athletic, tiene 26 años y es uno de los experimentados del grupo por haber actuado en el Super Rugby con la franquicia original de Juagares y también haber integrado el seleccionado argentino.

En diálogo con Infobae, Francisco contó cómo fue la preparación para llegar al torneo, cuál es el momento actual del equipo y qué le gustaría para el futuro, más allá del condicionamiento que impone el COVID-19. Horas antes de enfrentar a Peñarol (hoy a las 18 jugará la última fecha de la etapa regular en el Estadio Charrúa de Montevideo). Gorrissen habló también de las nuevas figuras que asoman en el rugby local.

-¿Cómo trabajaste el año pasado con la pandemia? ¿Cómo te preparaste para este torneo?

-Primero como para todos esto fue una sorpresa y hubo que adaptarse, empecé trabajando desde casa con rutinas que me mandaban los profes, pero todo muy casero. Después cuando nos enteramos que iba a ser para largo me pude conseguir algunas máquinas para poder trabajar más serio, y en cuanto permitieron dejar salir a correr empecé con lo aeróbico. Previo a eso me conseguí una bici fija y le metí adentro de mi casa, hasta que conseguimos los permisos para poder salir e ir a “Casa Puma”.

-¿Cómo era tu vida el año pasado cuando no había rugby?

-En este momento no estoy estudiando nada porque me dedico ciento por ciento al rugby, trato de ir mucho a mi club, ayudar en todo lo que puedo, estar con mis amigos, ver los entrenamientos del plantel, bancar el equipo y disfrutar del club que es lo que más me gusta.

-¿Cómo estás viviendo el torneo?

-Bien, arranqué con muchas ganas después tuve lo de la roja (fue expulsado y suspendido tres semanas por un golpe involuntario a un jugador de Peñarol en la primera ronda) fue un poco duro estar fuera tres partidos, pero me vino bien para hacer un parate cargar baterías y encarar esta última parte a full. Aproveché para sacar lo positivo dentro de lo malo y recargarme de energías tanto en lo físico como lo anímico.

-Vos que sos uno de los referentes, además del subcapitán, ¿qué responsabilidades tenés dentro del equipo?

-Tengo mucha responsabilidad, junto con Lautaro Bavaro en el line somos los encargados de manejarlo. Con el grupo es todo normal, la verdad que los entrenadores nos manejan muy bien y “Feli” (Felipe Ezcurra) es un muy buen capitán. Más que nada lo acompaño y si noto que hace falta hacer algo lo hago. Pero es más que nada estar en sintonía con los entrenadores en las cosas que quieren.

Gorrissen levantado en el line en el partido que Jaguares XV derrotó a Olimpia Lions.

-¿Qué crees que tienen que mejorar para cerrar el torneo de la mejor manera?

-Seguir laburando nuestro juego, en defensa tratar de bajar los penales porque estamos entre 14 o 15 penales por partido y el objetivo es estar en una cifra. En ataque seguir dando más volumen al juego, ser más tácticos con lo territorial, saber que si hay una buena defensa capaz es mejor ganar territorio en vez de intentar salir jugando. Entender mejor los momentos del partido para saber cuándo hay que apretar y liquidarlo.

-¿Qué viste de los otros equipos? ¿alguno te sorprendió?

-El otro día me gustó mucho Olimpia Lions, lo vi muy firme en defensa, también me gustó Peñarol, la verdad que están jugando lindo con un sistema de juego parecido al que intentamos nosotros pero con un tinte suyo, tiene una muy buena propuesta. Manu Nogués y Tincho Roger (medio scrum y apertura del equipo uruguayo, ambos argentinos) le dan una linda dinámica.

"Uno siempre pide más pero hay que comprender los momentos", sostiene Gorrissen.

-Jaguares XV tiene muchos jugadores jóvenes, ¿Cómo ves a los más chicos?

-Me comparo con ellos cuando yo tenía 19 o 20 años y no puedo creer el nivel que tienen. Me gusta mucho Joaquín Oviedo, Juan González, Bautista Bernasconi, Ignacio Ruiz y ahora se sumó Pedro Rubiolo, un chico de Rafaela que tiene 18 años y es un gran jugador. Te nombré esos pero realmente todos los más chicos que están en el equipo son muy buenos y lo que más me impresiona es la buena predisposición que tienen para querer mejorar y aprender día a día.

-¿Qué es lo que más te costó de vivir en burbuja casi tres meses?

-Lo más duro fue por lejos la etapa de Chile, estábamos en un hotel que quedaba en el medio de la ciudad y no tenía ningún espacio abierto, era estar encerrado todo el tiempo y ahí se hizo bastante duro, fue un mes que solo salíamos para entrenar. Veíamos el movimiento de las calles, pero no podíamos salir. Uruguay es un poco distinto porque el hotel tiene un jardín, una laguna, una linda pileta y no te da esa sensación de encierro. En Chile nos juntábamos a tomar mate adentro de algún cuarto, en Uruguay podemos salir al jardín.

-Tanto en lo individual como para el equipo ¿Qué te gustaría para el futuro?

- Siempre lo que más me gusta es jugar el mejor rugby posible. Me gusta mucho el deporte y más allá de todo lo extra quiero jugar lo más alto posible. Ojalá algún día podamos volver a tener un equipo en Super Rugby o algún torneo de élite del estilo con un alto nivel de competencia. Y en lo personal me gustaría poder tener otra chance en Los Pumas que es lo que más me gusta y lo que más disfruto. La realidad es que estamos en un momento muy complicado a causa de la pandemia y hay que entender un poco, uno siempre pide más, pero hay que comprender.

SEGUIR LEYENDO: