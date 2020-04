- Quise ser muy respetuoso con el tema, sobre todo con la familia, por eso no hablé antes cuando mucha gente me preguntaba al respecto. El asesinato de Fernando es inaceptable e inentendible; eso para empezar. Por otro lado, creo que eso no es el rugby, pero sí el deporte ha aceptado algunos estereotipos y muchas veces prefirió mirar para el costado. A mí no me entrenaban para ser violento adentro ni afuera de la cancha; me enseñaron, justamente, a respetar al rival y a jugar duro, pero no por eso ser duro fuera de la cancha e ir en patota a pegarle a alguien. Claramente se ha generado un estereotipo en nuestro ecosistema, que lo he visto. Si yo le pregunto a mi hija, que no juega al rugby pero que viene de una familia vinculada al deporte, me va a decir que los rugbiers son siempre los patoteros. Sobre eso tenemos que hacer autocrítica y cambiarlo. Desde el lugar que nos toque tenemos que enseñarles a los jóvenes para mostrar que el rugby no tolera eso.