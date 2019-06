"Las mujeres están ocupadas en preparar el desayuno, en ocuparse de los niños o hacer las camas" o "ustedes las mujeres siempre piden la igualdad, hasta que se habla de pagar las cuentas. #Hipócritas", fueron algunos de los tuits que publicó The Daily Star, el diario inglés, luego de la asunción de Neville como DT del equipo femenino. "Respecto a los comentarios realizados hace unos años, me gustaría decir claramente que no reflejaban, ni reflejan, con exactitud ni mi personalidad ni mis convicciones y me gustaría pedir disculpas", expresó el entrenador en un comunicado que expuso a través de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y que le sirvió para desactivar un conflicto que provocó muchas críticas públicas.