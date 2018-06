Sí, extrema. A punto tal que en los últimos días un seguidor tomó la drástica decisión de quitarse la vida tras la derrota con Croacia al considerar que el equipo ya no tenía más chances en el Mundial. "Era un fan argentino y también de Messi. Pensó que el equipo no tenía oportunidades de avanzar a octavos. No es el primer evento de estas características que sucede aquí", advierte.