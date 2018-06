"No sé qué hacía ahí. Le pregunté y me dijo que no sabía, que tenía que estar ahí en ese momento", contó el hombre del Manchester City, entre risas. Lo concreto es que la Selección alcanzó el ansiado desahogo. Y Rojo, uno de los más jocosos del grupo, musicalizó el vuelo de regreso con el grupo de cumbia La Nueva Luna, una de sus preferidas.