"Tenemos que cuidarnos. Vamos a pensar en nosotros mismos, en lo que sea lo mejor para nosotros. No vamos a hacer cálculos, eso usualmente es contraproducente. No puedo, pero no voy a usar a los jugadores que recibieron amarilla, es muy peligroso. Tenemos 22 jugadores que están listos, por lo que no hay problema", concluyó el DT de 51 años.