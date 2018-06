Por los pasillos del Alfa circulan con una sonrisa de oreja a oreja Diego Turnes, ex vicepresidente de River en la época de Daniel Passarella, y con ese mismo cargo ahora en Barracas Central, y Daniel Pagano, también del club del presidente de AFA. También se los ve a sus anchas a Fabián Lovato, ex directivo de San Telmo, histórico del armado de Chiqui y trabajador del Ceamse, como el presidente de AFA; David Larrosa, de Atlas, Dante Majori, de Yupanqui, Daniel Ferreiro, ex Nueva Chicago, Marcelo Achille, de Defensores de Belgrano, Martín Camarero de Brown de Adrogué, César Sosa de Argentino de Quilmes, Gabriel Fernández de Deportivo Español e históricos como Héctor López de Chacarita, entre tantos otros, ya que también se cuentan dirigentes de Deportivo Paraguayo, Estudiantes de Buenos Aires, Justo José de Urquiza y Platense, por ejemplo. López aclaró: "La agencia de viajes y el lugar donde me hospedo fueron elección mía y obviamente me hago cargo de todos los costos". Sergio Ramos, ex titular del Torito, pasó a saludar el hotel, pero está alojado en otro.