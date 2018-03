"Estar acá es la sensación más grande que puede tener un jugador. Yo hacía un montón de años que no venía, había pasado por momentos personales de muchas lesiones. Haberme reencontrado con mi fútbol, con la continuidad que no estaba teniendo y que me pague a vida con estar acá es una sensación única", sostuvo el futbolista de la Roma, feliz por su presente.