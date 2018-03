Con la victoria de River sobre Boca en la Supercopa Argentina bien fresca y la baja performance de Carlos Tevez en el partido del miércoles, se hizo inevitable retomar la famosa y polémica convocatoria que Batista le concedió al delantero xeneize de cara a la Copa América 2011. "A veces los técnicos hay cosas que no decimos y quedan adentro del vestuario y muchas veces nos perjudicamos nosotros por no decir las cosas", arrancó enigmático el Checho y continuó: "Yo pienso que Carlitos en ese momento estaba para la selección, si vos me preguntás en este momento y viendo el nivel de ahora, yo creo que no puede".