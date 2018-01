Tras el accidente, Loeb anunció su retiro porque su copiloto terminó muy golpeado: "La arena estaba blandísima. Nos hemos quedado atrapados una primera vez pero hemos conseguido salir. En otra zona, hemos llegado a una cresta donde había otro coche varado. Seguíamos a Nasser, que pasaba por ahí, y al hacerlo no he visto que detrás de la cresta había un agujero. Y, ¡bam!, nos hemos caído de lleno en el socavón. Tenemos que valorar la condición de mi copiloto. Esta tarde veo difícil que podamos continuar mañana. Él manda en cualquier caso, no quiero forzarlo".