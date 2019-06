¿Sería muy descabellado imaginar que, en medio del exitismo reinante en el fútbol argentino, una eventual consagración en la Copa América le pudiera abrir a Scaloni la puerta para seguir en el puesto y convertirse en el entrenador que conducirá a la Argentina en las Eliminatorias para Qatar 2022 que comenzarán en marzo? La respuesta es un no rotundo, en especial porque los candidatos más calificados no parecen disponibles o no saben/no contestan.