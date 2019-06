Hay veces que las estadísticas deportivas no son fieles traductoras de las capacidades de un equipo, pero cuando son muy abrumadoras no hay recurso o intangible capaz de discutirlas. Es difícil no coincidir en que Venezuela fue la peor selección del fútbol de Sudamérica durante casi 40 años. Nació a principios de los '60 y solamente ganó un partido de Copa América de los 44 que jugó entre 1967 y 2004, con el agravante de que jamás clasificó a un Mundial. De hecho, no logró acceder a ningún torneo de la FIFA de ninguna categoría hasta 2009. Una realidad que difiere mucho de su presente en la Copa América 2019, donde la Vinotinto afronta los cuartos de final por tercera vez en las últimas cuatro ediciones.