Desde la pantalla de Fox Sports, Ruggeri ensayó un discurso encendido, en el que pidió la renuncia del entrenador campeón del mundo con Argentina en 1978. "Sos un vago, manejás todo desde un bar. Siempre te cagaste de estar cara a cara conmigo, me encantaría que estés acá en Brasil. Son genios, ustedes, los que leen libros. Yo no leo tantos libros, pero lo que tengo que decir te lo digo en la cara. Renunciá, hacenos el favor. Si no querés estar, los muchachos del cuerpo técnico te tienen que ir a buscar a vos al bar. ¿Qué van a querer a la Selección? Pico, pico, pico", fustigó el ex DT de San Lorenzo e Independiente.