Cientos de hinchas comenzaron una vigilia en el predio de la AFA para recibir a la selección argentina

Desde las primeras horas de este lunes, los hinchas acamparon alrededor del predio de la AFA para recibir a la selección argentina (Fotos/Télam)

Cientos de hinchas coparon con carpas los alrededores del predio de la AFA, en la localidad bonaerense de Ezeiza, adonde se espera para después de la medianoche la llegada de los jugadores de la selección argentina de fútbol que traen al país la Copa del Mundo ganada en Qatar.

Para evitar disturbios, se montó un Sistema Integral de Seguridad, que incluye a la policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y agentes de la Federal, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires y Bomberos Voluntarios.

El acampe arrancó desde las primeras horas de esta mañana. Con reposeras, heladeras, banderas y camisetas de la Selección, familias y grupos de amigos se instalaron en la puerta principal de acceso al predio para esperar a los jugadores.

Según lo estipulado, ni bien arribe el equipo, la aeronave se dirigirá hacia el FOB VIP -que Aeropuertos Argentina 2000 posee en la zona cercana a los hangares de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza-, y desde allí, el plantel se dirigirá hacia el predio de la AFA, ubicado sobre la autopista Riccheri, a unos seis kilómetros de distancia.

“Es la primera vez que veo campeón a la Argentina. Estoy feliz. Llegamos hoy a las 11 y no veo la hora de que vengan los jugadores para ver a Messi, al ‘Dibu’, a Di María, a todos”, dijo a Télam Cintia Asuada (28) estudiante de enfermería que llegó a Ezeiza desde Laferrere junto a su pareja, Lorenzo Soreire (30), en moto,

“Nos vamos a quedar hasta que vengan. Yo estoy sin voz, soy chofer, y me pedí dos días en mi trabajo para venir a acampar”, agregó él.

Lorenzo Cinthia llegaron desde Laferrere en moto

Maximiliano Ojeda, tiene 33 años y es empleado de una empresa dedicada al diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas. Llegó al predio de la AFA con ocho compañeros de trabajo y su jefe, Claudio Calcaño, de 58 años.

Además de carpas para pasar la noche, los declarados fanáticos de “La Scaloneta” llevaron una Copa del Mundo de tres metros de altura y 180 kilos de peso, que construyeron ellos mismos y que trasladaron hasta el lugar con una grúa. “El armado nos llevó una semana. Tiene una base de acero, hierro torcido y arriba yeso para darle la forma redonda. Lo demás es pintura y revestimiento”, Ojeda.

Entre los allí presentes, también está Matías Rodríguez, un estilista de 45 años, que asegura haber sido “el último peluquero de Diego Maradona”. Según contó a Télam, fue al lugar a acampar junto a toda su familia, entre ellos sus hijos de 7 y de 24 años, y se ubicó en un “lugar estratégico” por donde cree que va a pasar el micro.

Los fanáticos de la Scaloneta llevaron al predio de la AFA una Copa del Mundo de tres metros de altura y 180 kilos de peso

“Nos vamos a quedar toda la noche acá y no me quejo porque estoy cerca de mi casa. Vino hasta gente de Tucumán y de Santa Fe, yo no me puedo quejar, esto es único e irrepetible”, dijo el peluquero a Télam.

También contó cómo fue cortarle el cabello al astro del fútbol mundial. “Fue raro porque yo atiendo a Vero -por Ojeda, la ex mujer del ex futbolista- y a Dieguito -el hijo menor del Diez. A Maradona le corté el pelo en su última vez, hubiese querido que hoy esté acá entre nosotros”, contó emocionado.

“Siempre digo que le cortaba el pelo a Diego, no a Maradona, porque lo caracterizaba la simpleza. Me pedía el corte de la rayita, era algo muy lindo, eran los 40 minutos más lindos de mi vida. Obviamente no le cobraba, fue inolvidable”.

Para evitar disturbios alrededor del predio se montó un Sistema Integral de Seguridad, que incluye a la policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y agentes de la Federal, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires y Bomberos Voluntarios

Este lunes por la tarde, mientras los hinchas siguen autoconvocándose al predio de la AFA, el gobierno nacional decidió decretar el martes como feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se conocerá en las próximas horas. El objetivo: que los argentinos puedan salir a festejar con el equipo que logró ganar la Copa del Mundo en Qatar.

El equipo de Lionel Scaloni llegará durante la madrugada del martes y se alojará en el predio que tiene la AFA en Ezeiza. Desde allí partirán mañana a la mañana en una caravana que recorrerá la Ciudad de Buenos Aires y que tendrá el epicentro del festejo en el Obelisco.

Fotos: Télam

