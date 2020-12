Ricardo Centurión va a ser padre por primera vez: “Me explota el corazón de felicidad”

El balance del año deportivo para Ricardo Centurión fue más que positivo. Si bien no recuperó el nivel que supo demostrar en Racing y en Boca, en Vélez tuvo la continuidad que necesitaba y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo su mayor logro y felicidad es personal: tras un año muy duro en el que perdió a su anterior pareja y a su abuela, el volante de 27 años anunció que va a ser padre por primera vez.

“Mi princesa” : de esta forma, Centurión reveló que va a ser papá de una nena. Junto con un video de la ecografía realizada a su novia, el jugador de Vélez manifestó: “Hoy lo hago público porque me explota el corazón de felicidad”.

“Voy a ser papá por primera vez, siento muchas cosas y todas son alegrías. Te voy a cuidar y amar toda mi vida”, agregó Ricky en la publicación en la que etiquetó a su pareja @jenifer_lauria93.

En un año tan particular por la pandemia, para Centurión este 2020 ha sido muy duro por pérdidas muy sensibles en su familia. A principios de marzo murió su abuela, con quien guardaba una relación entrañable, y a los pocos días, su novia de ese entonces, Melody Pasini, sufrió una descompensación cardíaca mientras manejaba su auto, lo que le ocasionó la muerte.

“Tuve dos golpes muy rápido. Si no me levantaba rápido creo que yo terminaba con mi vida y no fue así. Sentía que no era el momento para mí. Todavía siento que estoy viviendo un sueño. Mi realidad es esta, tengo que levantarme y seguir”, había manifestado en una entrevista que brindó en el mes de mayo.

Ahora la vida parece que le comienza a sonreír. “Tantas cosas pasan por mi cabeza, pero el amor que siento por vos tapa todo ese dolor, gracias a mi familia por estar siempre”, agregó Centurión en la publicación que hizo este lunes por la noche en su cuenta de Instagram. Tras confirmar la grata noticia, el volante de 27 años también le agradeció a su actual novia Jenifer Lauría “por estar cada día y bancarme”. “Estoy seguro que vas a ser una mamá excelente, juntos vamos a iniciar un nuevo camino, juntos por nuestra familia” , concluyó el emotivo posteo.

Jenifer comentó la publicación y en la misma sintonía manifestó que es “el momento más feliz de mi vida”. “Prometo darles todo el amor del mundo, cuidarlos por siempre, ya no estamos más solos, nunca más”, agregó la pareja del jugador de Vélez.

“Juntos para siempre en las buenas y en las malas, apostándolo todo a esta familia hermosa que acabamos de formar, gracias por el amor que nos das, gracias por cuidarnos, gracias por ser mi amor. Te amamos Papi”, expresó la futura mamá.

Centurión recibió además las salutaciones de sus compañeros Federico Mancuello, Martín Lucero y Lucas Janson, y de futbolistas con los que compartió plantel en Racing: Marcelo Díaz, Renzo Saravia, Gustavo Bou, y Luis Fariña.

El jugador comunicó la noticia luego del triunfo de su equipo, 2 a 0 frente a Central Córdoba, por la segunda fecha de la Zona B de la Fase Complementación de la Copa Diego Armando Maradona. En dicho encuentro, Ricky fue titular pero debió ser reemplazado en el entretiempo por una molestia en la cara posterior del muslo derecho.

Más allá de la noticia que compartió, Centurión se encuentra implicado como testigo en la causa de abuso sexual que también involucra a otros compañeros de Vélez: Miguel Brizuela, Thiago Almada y el mencionado Lucero.

Seguí leyendo:

El mensaje de Ricardo Centurión y de los tres jugadores de Vélez que estuvieron relacionados a una denuncia por abuso sexual

Exclusivo: así se inició la entrega de los autos de lujo de Diego Maradona