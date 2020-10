Boca confirmó cuál es la lesión de Mauro Zarate

Mauro Zárate sufrió un desgarro y estará al menos quince días fuera de las canchas

Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia. Boca confirmó que Mauro Zárate sufrió una “lesión muscular grado II en el isquiotibial izquierdo”. De esta manera, el delantero de 33 años estará, al menos, quince días fuera de las canchas.

Desde el cuerpo técnico saben que Mauro Zárate no podrá jugar el encuentro ante Caracas por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo jueves 22 de octubre desde las 21:30 en la Bombonera.

Es decir, con viento a favor, el ex delantero de Vélez Sarsfield podría retornar para el inicio de La Copa de la Liga Profesional de fútbol argentino, que comenzará el 30 del corriente. Aunque sería arriesgado utilizarlo para una primera fecha de campeonato, por lo que altamente probable que vaya al banco y sume minutos de a poco, siempre dependiendo de su evolución.

Mauro Zárate sufrió la lesión muscular en el último amistoso, durante la fecha FIFA, ante Arsenal de Sarandí en el predio de Ezeiza. El delantero, inicial en la formación, tuvo que abandonar la cancha cuando se disputaba el primer tiempo del partido. Esta tarde, los estudios arrojaron que sufrió un desgarro moderado.

El entrenador Miguel Ángel Russo evaluó a sus muchachos pensando en el reinicio de la actividad y llamó la atención la presencia de Sebastián Villa, marginado en el plantel. Los de Sarandí se impusieron 2-0 por los tantos de Nicolás Miracco y Facundo Pons (de penal).

Russo no contó con los seleccionados Esteban Andrada, Eduardo Salvio (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano (Colombia) y Carlos Zambrano (Perú), quienes se sumarán en las próximas horas. Y sí apeló al colombiano Villa, quien permanece entrenándose junto al plantel profesional pero no es considerado para encuentros oficiales hasta que la Justicia dé un veredicto sobre el caso de violencia de género en el que quedó envuelto con su ex pareja.

Mauro Zárate no podrá estar en el encuentro de la próxima semana ante Caracas por la Copa Libertadores en condición de local (Fotobaires)

Zárate venía de sufrir una molestia muscular hace exactamente un mes. En aquella oportunidad fue durante la práctica realizada en Ezeiza y previo al viaje a Paraguay para enfrentar a Libertad por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. En ese entonces, se infirmó que el delantero había sufrido una sobrecarga muscular.

Lo positivo del último amistoso ante Arsenal fue que Russo contó con el regreso de Julio Buffarini tras dejar atrás un desgarro. Wanchope Ábila ya había tenido acción contra el Bicho de La Paternal, mientras que Carlos Tevez volvió a ser preservado.

