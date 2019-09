La alegría de poder dedicarse a lo que más le gusta no tiene comparación, y así lo demuestra; sin embargo, Bauti lamenta algunas cosas que debe resignar. "Lo que más extraño es tener tiempo para mis amigos y mi familia. Al estar viajando tanto casi ni estás en el país. Estás todo el tiempo armando una valija y me pierdo salidas o cumpleaños. Yo no tuve viaje de egresados porque me fui a China con Los Pumitas. Por ahí los de afuera piensan que por estar en Buenos Aires tenés las posibilidades de hacer todo eso pero no. Acá entrenamos todos los días, doble turno, menos los miércoles. Y los fines de semana jugamos. Es bastante cargado y terminamos fusilados", manifestó sobre su rutina. Aunque, advirtió: "Si no sos tan fanático y no tenés las ganas para hacer eso, tenés que dar un paso al costado".